شوارع محايل تغمرها الأمطار.. والبلدية تتدخل

محمد بن طحيطح(صدى):

لاقت محافظة محايل، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وتسببت في غمر الشوارع والطرقات وعرقلة حركة السير في مداخل المحافظة ومخارجها إلى جانب بعض الشوارع الداخلية.

وتسببت الأمطار في طمر بعض الورش بصناعية محايل بالمدخل الشمالي للمحافظة، واختلطت مياه الأمطار بالزيوت والمواد البترولية، ودفع الأمر العاملين بتلك الورش إلى نزح المياه من داخل الحفر المعدة للكشف على المركبات.

وقامت البلدية من خلال فرقها بمعالجة أماكن تجمع المياه وإزالة العوائق التي أدّت إلى انحراف السيول عن أماكن التصريف الرئيسة.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع: إن لدى البلدية خططاً معدة سابقاً للتعامل مع مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن البلدية قامت في وقت سابق بتنظيف مجاري السيول وإزالة العوائق من العبّارات وأماكن تصريف المياه، وقال “آل مصمع”: إن هنالك كوادر بشرية معدة وآليات مختلفة تباشر مهامها مع كل حالة يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.