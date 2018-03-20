ترامب يدعو لإعدام تجار المخدرات
طالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمس الإثنين بتشديد العقوبات ضد المتاجرين بالمواد المخدرة المشتقة من الأفيون في بلاده حتى تصل إلى الإعدام.
وقال ترامب في خطاب بمانشستر بولاية نيوهامشير: “هناك أناس مروعون ، لذا علينا أن نتعامل بحزم مع هؤلاء ” ، فى إشارة إلى تجار هذه المواد المخدرة”.
وأضاف أن العقوبة القُصوى ينبغى أن تكون الإعدام ، على الرغم من أن بلادنا ربما ليست مستعدة لذلك ، ومن الممكن أن ترفع الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضد شركات الأدوية التى تعتبر متواطئة فى هذه الأزمة.
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