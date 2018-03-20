ترامب يدعو لإعدام تجار المخدرات

واشنطن(صدى):

طالب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمس الإثنين بتشديد العقوبات ضد المتاجرين بالمواد المخدرة المشتقة من الأفيون في بلاده حتى تصل إلى الإعدام.

وقال ترامب في خطاب بمانشستر بولاية نيوهامشير: “هناك أناس مروعون ، لذا علينا أن نتعامل بحزم مع هؤلاء ” ، فى إشارة إلى تجار هذه المواد المخدرة”.

وأضاف أن العقوبة القُصوى ينبغى أن تكون الإعدام ، على الرغم من أن بلادنا ربما ليست مستعدة لذلك ، ومن الممكن أن ترفع الإدارة الأمريكية دعاوى قضائية ضد شركات الأدوية التى تعتبر متواطئة فى هذه الأزمة.