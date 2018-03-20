تفاصيل جديدة حول حادث دهس طالبتي ” العلا “

نايف السالم(صدى):

أوضحت إدارة تعليم العلا، ملابسات حادث دهس طالبتين بحي العزيزية ، الذي أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الأخرى ،الأحد الماضي.

وأكدت الإدارة أن طالبات بحي العزيزية صعدن إلى الحافلة المخصصة لمدرسة التحفيظ الأولى للبنات في حي الصخيرات بعد الإنصراف عند الساعة 1.15 ظهراً، وعند الساعة 1.41 ظهراً نزلت خمس طالبات عند النقطة الثالثة في المكان المخصص للوقوف المعتاد للحافلة في شارع فرعي داخل حي العزيزية.

وواصل سائق الحافلة سيره للنقاط المتبقية لتوصيل الطالبات، وعند الاتجاه للنقطة التي يجب أن تنزل فيها الطالبتين تبيّن للسائق أنهما نزلتا في النقطة الثالثة أمام مبنى الثانوية الرابعة داخل الحي، وقام السائق بتوزيع بقية الطالبات على النقاط المحددة، ومن ثم ذهب إلى منزله ولم يعلم بالحادث إلاّ عند الساعة العاشرة ليلاً من قبل المسؤول عن السائقين في شركة حافل للنقل المدرسي.

وأشارت الإدارة إلى أن الطالبتين، قامتا بعبور الشارع للجهة المقابلة، وتعرضتا للحادث من قبل سيارة يستقلها سائق صغير السن في شارع الرياض بحي العزيزية.

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