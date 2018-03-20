بالفيديو.. حارس مدرسة يقتل ثعبانا ضخما بعد تعذيبه

متابعات(صدى):

قام حارس مدرسة بتصوير ثعبان ضخم، وذلك بعدما وجه له عدة ضربات بعصا غليظة، ليخلص طلاب المدرسة والعاملين فيها من أذيته.

وأظهر مقطع فيديو خوف الحارس من الثعبان وتردده في قتله، غير أنه تغلب على خوفه وباغته بعدة ضربات حتى قتله، ثم رفعه بعد ذلك بعصاه وهو يخاطب معلمي المدرسة، ويبيّن لهم تمكنه من القضاء على الثعبان.