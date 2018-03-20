بعدما أنهال عليه بالسُباب.. السفير الأمريكي بإسرائيل يرد على أبو مازن

القدس(صدى):

على خلفية سبه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، علق سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل ” ديفيد فريدمان ” ، قائلا: ” أبو مازن يصفني بابن الكلب، أهذا معاداة للسامية أم خطاب سياسي؟ لن أقول شيئًا سأترك الحكم لكم ” .

كان الرئيس الفلسطيني، قد قال في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله ،أمس الأثنين، إن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبرت أن الاستيطان شرعي.

وسب عباس السفير الأمريكي واصفا إياه بـ ” ابن الكلب “، قائلا: ” إنه أكتر من مسؤول أمريكي غير ترامب شرعوا الاستيطان وأولهم سفيرهم في تل أبيب هنا ديفيد فريدمان الذي قال يبنى الإسرائيليون في أرضهم.. (ابن الكلب) يبنون في أرضهم؟.. وهو مستوطن وعائلته مستوطنة وسفير أمريكا في تل أبيب ماذا ننتظر منه؟ “.