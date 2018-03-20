ترامب يحظر التداول بالعملة الفنزويلية ” بترو “

واشنطن(صدى):

فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الاثنين، عقوبات جديدة على الحكومة الفنزويلية، إذ حظر على المواطنين الأمريكيين التداول بالعملة المشفرة المسكوكة حديثًا فى فنزويلا.

وحظر قرار تنفيذى كافة المعاملات المتعلقة بأى عملة رقمية صادرة من أو لصالح الحكومة الفنزويلية من حيث توفير تمويل لها أو عبر أى تعالات أخرى – حسبما ذكرت صحيفة (ذى هيل).

ومنذ أسابيع، تم تفعيل العقوبات التى تستهدف عملة “البترو” الرقمية التى أعلن عنها الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى ديسمبر.

ودأب ترامب بوتيرة ثابتة على زيادة العقوبات ضد فنزويلا منذ تنصيبه رئيسًا، وأوردت تقارير أن ترامب ينظر استهداف صناعة النفط الفنزويلى بشكل مباشر.

ولطالما لاقت عقوبات ترامب استحسانًا من الحزبين الجمهورى والديمقراطى – وذلك انعكاسًا لصورة مادورو القاتمة فى إطار الصورة الدولية – غير أن مراقبين قد حذروا من أن عقوبات اقتصادية شاملة قد تضر بالشعب الفنزويلي.

وأعلن مادورو، فى ديسمبر، صراحةً الـ “بترو” كطريق لـ”التغلب على الحصار المالي”، موضحًا أن إدارته تعتبر تشفير العملة بمثابة طريق للالتفاف على العقوبات.