بالفيديو.. هتان باهبري: سامي الجابر هو الأبرز بين مدربي الشباب

ماجد محمد(صدى):

قال هتان باهبري لاعب نادي الشباب إن 3 مدربين مروا على نادي الشباب خلال هذا الموسم إلا أن سامي الجابر هو الأبرز بينهم.

وأضاف هتان باهبري، خلال حواره في برنامج ” أكشن يا دوري ” أن المدرب ناصر الشمراني قدوة داخل وخارج الملعب وأكثر ما يعيبه ” العصبية”.

وأكد أنه باشر العلاج في عيادة النادي بعد راحة من اللعب والتمارين لمدة أسبوعين.