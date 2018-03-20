  • الثلاثاء 20

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. هتان باهبري: سامي الجابر هو الأبرز بين مدربي الشباب

بالفيديو.. هتان باهبري: سامي الجابر هو الأبرز بين مدربي الشباب

بالفيديو.. هتان باهبري: سامي الجابر هو الأبرز بين مدربي الشباب
ماجد محمد(صدى):

قال هتان باهبري لاعب نادي الشباب إن 3 مدربين مروا على نادي الشباب خلال هذا الموسم إلا أن سامي الجابر هو الأبرز بينهم.

وأضاف هتان باهبري، خلال حواره في برنامج ” أكشن يا دوري ” أن المدرب ناصر الشمراني قدوة داخل وخارج الملعب وأكثر ما يعيبه ” العصبية”.
وأكد أنه باشر العلاج في عيادة النادي بعد راحة من اللعب والتمارين لمدة أسبوعين.


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *