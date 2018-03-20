بالفيديو.. هتان باهبري: سامي الجابر هو الأبرز بين مدربي الشباب
قال هتان باهبري لاعب نادي الشباب إن 3 مدربين مروا على نادي الشباب خلال هذا الموسم إلا أن سامي الجابر هو الأبرز بينهم.
وأضاف هتان باهبري، خلال حواره في برنامج ” أكشن يا دوري ” أن المدرب ناصر الشمراني قدوة داخل وخارج الملعب وأكثر ما يعيبه ” العصبية”.
وأكد أنه باشر العلاج في عيادة النادي بعد راحة من اللعب والتمارين لمدة أسبوعين.
#اكشن_يا_دوري
هتان باهبري: مر على #الشباب خلال هذا الموسم 3 مدربين إلا أن سامي الجابر هو الأبرز بينهم.. ناصر الشمراني قدوة داخل وخارج الملعب وأكثر ما يعيبه “العصبية” pic.twitter.com/A6CXRJ3SC0
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٩ مارس، ٢٠١٨
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