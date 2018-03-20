بالصورة..نظارة مايا دياب المرصعة بالكريستال تثير الجدل
ظهرت النجمة اللبنانية مايا دياب في صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام مرتدية نظارة شمسية براقة ” غريبة ” الشكل من دار جوتشي.
وتعهدت دياب لجمهورها بعمل جديد، مشيرة إلى نظارات جوتشي الغريبة والمرصعة بحبيبات الكريستال، والتي يصل سعرها إلى 1230 دولارًا أمريكيًا.
كانت مايا قد طرحت أغنية جديدة لها بعنوان ” هي دي الدنيا “، من كلمات المصري أمير طعيمة، وألحان رامي جمال.
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 96 ] نشر منذ 40 دقيقة
سعرها 1230دولار
ماتستاهل كنها هذاك حق البحر اللي يلبسونه الغواصين 😅😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8865 ] نشر منذ 7 دقائق
هـــه.هـــه.هـــه.هـــه.هـــه. هـــه.
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يلعــــن أم ألســــخافـه .