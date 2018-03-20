بالصورة..نظارة مايا دياب المرصعة بالكريستال تثير الجدل

نورة الشهري (صدى):

ظهرت النجمة اللبنانية مايا دياب في صورة لها عبر حسابها الرسمي على إنستقرام مرتدية نظارة شمسية براقة ” غريبة ” الشكل من دار جوتشي.

وتعهدت دياب لجمهورها بعمل جديد، مشيرة إلى نظارات جوتشي الغريبة والمرصعة بحبيبات الكريستال، والتي يصل سعرها إلى 1230 دولارًا أمريكيًا.

كانت مايا قد طرحت أغنية جديدة لها بعنوان ” هي دي الدنيا “، من كلمات المصري أمير طعيمة، وألحان رامي جمال.