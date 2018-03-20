بالفيديو.. صقر جائع يفترس حمامة حية

متابعات(صدى):

قام مصوِّر، بالتقاط صور نادرة لصقر جائع، يفترس حمامة حية في أحد شوارع مانهاتن ب‍مدينة نيويورك الأمريكية.

وأظهر المقطع صقرًا شرسًا يقبض بقوة على حمامة بمخالبه القوية، فيما حاولت الأخيرة جاهدة النجاة من الطائر الجارح دون جدوى، بحسب موقع “ميرور”.

وظهر الصقر وهو ينتزع ريش الحمامة التي كادت تسقط منه في محاولة يائسة للفرار، قبل أن يسيطر عليها مجددًا، ويشرع في تناول جناحيها، وهي على قيد الحياة، في الشارع المزدحم ووسط دهشة المارة.