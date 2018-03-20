مباحثات مع منتج أمريكي شهير للاستثمار بالسينما السعودية

نورة الشهري (صدى):

يبحث المنتج الأمريكي الشهير” كريس فينتون ” ، وصاحب شركة الإنتاج السينمائي العملاقة ” دي.إم.جي ” مع مسئولين بالمملكة سُبل الاستثمار بقطاع السينما السعودية.

وبحسب مجلة ” فارايتي ” الأمريكية سيعلب هذا الاستثمار دورًا كبيرًا وبارزًا في قطاع السينما، وسيعمل فينتون على إدارة صندوق استثماري بقيمة 10 مليار دولار لصالح الهيئة العامة للثقافة بالمملكة، وسيعمل لصالح لرئيس الهيئة أحمد المزياد.

وقال فينتون في تصريح للمجلة: ” من السابق لأوانه التعليق على هذا الأمر، وذلك لأن المباحثات مستمرة في الوقت الراهن ولم يتم الالتزام بأي شيء من قبل الطرفين حتى الآن “.