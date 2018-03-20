دراسة: يمكن التنبؤ بالوزن الزائد أثناء الحمل

متابعات(صدى):

أعلنت نتائج أبحاث جديدة عن إمكانية التنبؤ بالوزن الزائد أثناء الحمل من خلال عاملين رئيسيين هما: العرق، والوزن السابق للحمل وتأثيره على مستويات هرموني الليبتين وأديبونيكتين.

وقالت الأبحاث: ينطوي الإفراط في اكتساب الوزن أو نقصه عن المعدّل أثناء الحمل على مخاطر تهدد صحة الجنين. ويقوم الجسم بإفراز هرموني اللبتين وأديبونيكتين عن طرق خلايا الدهون في الجسم، ويؤثران على الشهية وعلى مقاومة الجسم للأنسولين ومستوى ضغط الدم.

ويرتبط انخفاض مستوى هرمون أديبونيكتين أثناء الحمل بزيادة مخاطر الإصابة بسكري الحمل.

وأوضحت النتائج أنه إذا كان مستوى هرمون الليبتين منخفضاً قبل الحمل وفي بدايته لا يتوقع أن تكتسب الحامل وزناً مفرطاً خلال رحلة الـ 9 أشهر.