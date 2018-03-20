أولى تغريدات خالد بن سلمان عبر ” تويتر ” بعد تدشين حسابه

نايف السالم(صدى):

دشن سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، سفير المملكة لدى واشنطن ، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صباح اليوم الثلاثاء .

ونشر سموه أول تغريدة افتتح بها حسابه ، قائلًا ” يسرني تدشين حسابي وأتشرف بخدمة ولاة الأمر والوطن والعمل على استمرار الحوار البنّاء بين المملكة العربية السعودية و الولايات المتحدة الأمريكية والارتقاء بالشراكة الإستراتيجية بين البلدين في جميع القطاعات. وأسأل الله العلي القدير أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة ” .

وحرص في تغريدة أخرى ، على توجيه الشكر لأبناء المملكة ، ممن يضحون بأرواحهم في سبيل تحقيق الأمن والأمان، مضيفًا ” إلى رجال الحزم والعزم المرابطين في الحد الجنوبي، وفِي سائر أرجاء الوطن، أنتم عنوان النصر والبطولة، وتضحياتكم وبطولاتكم تسجل بأحرف من ذهب في تاريخ وطننا، أسال الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة ” .