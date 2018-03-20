تطوير حبوب من الشوكولاتة تعالج مرض السكري

نورة الشهري (صدى):

أعلن باحثون عن تطوير حبوب تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية الموجودة في الكاكاو، والتي تحمي المرضى المصابين بالسكري من مضاعفات تهدد حياتهم.

وقال الباحثون إن المواد الكيماوية، المسماة باللافانول، يمكن أن تتحول إلى دواء للحؤول دون تأثيرات المرض الضارة.

وولخلصت دراسة حديثة نشرت في دورية ” مضادات الأكسدة ” إلى أن الحبوب تحسّن السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتقلل من مستويات الدهون الضار في الدم، وتساعد على تجنب الأضرار الطويلة الأمد المصاحبة لمرض السكري.

وبدأ تداول الحبوب في المملكة المتحدة بعدما تمت الموافقة عليها كغذاء طبي من قبل هيئة سلامة الأغذية الأوربية.