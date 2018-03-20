دراسة: ممارسة التمارين الرياضية مفيدة لمرضى الربو

نورة الشهري (صدى):

أظهرت دراسة أن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة لمرضى الربو، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون البدانة منهم أيضاً.

وأوضحت نتائج دراسة جديدة أن التمارين الرياضية تساعد على تحسين الأعراض لدى مرضى الربو ومن البدانة أيضاً.

وقال الدكتور سيلسو كارفالو كبير الباحثين المشرفين على الدراسة من جامعة ساو باولو في البرازيل: كان يعتقد من قبل أن التمرينات ضارة لمرضى الربو لأن رد فعل الجسم عليها يضيق ممرات الهواء، لكن ما عرفناه أن التمرينات يمكن أن تكون مفيدة لمرضى الربو وحتى أفضل أكثر للبدناء.