دراسة: ممارسة التمارين الرياضية مفيدة لمرضى الربو
أظهرت دراسة أن ممارسة التمارين الرياضية مفيدة لمرضى الربو، وحتى بالنسبة لأولئك الذين يعانون البدانة منهم أيضاً.
وأوضحت نتائج دراسة جديدة أن التمارين الرياضية تساعد على تحسين الأعراض لدى مرضى الربو ومن البدانة أيضاً.
وقال الدكتور سيلسو كارفالو كبير الباحثين المشرفين على الدراسة من جامعة ساو باولو في البرازيل: كان يعتقد من قبل أن التمرينات ضارة لمرضى الربو لأن رد فعل الجسم عليها يضيق ممرات الهواء، لكن ما عرفناه أن التمرينات يمكن أن تكون مفيدة لمرضى الربو وحتى أفضل أكثر للبدناء.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26528 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب زين
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1559 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب حلو
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9480 ] نشر منذ 53 دقيقة
طيب جميل
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 49 دقيقة
والله مرات اقول صحيح ومرات لا
الله يشفيني منه وكل مريض يارب
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8858 ] نشر منذ 48 دقيقة
حيا الله خيتي ام البنات💔 .
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لا تِطَـولين ألغيبات . لََمـا تِغيـبين عَنا نِحتِـريك ونقول وينها أليوم ليه ماجات .🤔😊.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26528 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب تصبحون على خير