الإطاحة بمقيم يمني بحوزته 15 بلاطة حشيش

نايف السالم(صدى):

ألقى رجال القوة الخاصة لأمن الطرق ، بمكة المكرمة ، القبض على مقيم يمني بحوزته 15 بلاطة حشيش مخدر ، بعدما اشتبهوا في مركبة ورد بلاغ بشأنها .

وتمكن رجال أمن الطرق ، بمركز الضبط الأمني في الليث ، من الإطاحة بالمقيم اليمني ، بعما أثارت مركبة من نوع ” فورد ” كان يقودها الشبهات ، حيث وردهم بلاغ عن الاشتباه بها ، ليستوقفه رجال القوة ، ويبدأوا بطرح الأسئلة على القائد الذي كان مرتبكًا .

وبدأت قوات الأمن ، في تفتيش القائد ، ولم يعثر بحوزته على أي محظورات ، ثم لجأت إلى تفتيش المركبة داخلها وخارجها ، لتكتشف وجود لحام في أحد أجزاء المركبة السفلية ، وبتفكيكها عثروا على 15 بلاطة حشيش ، جرى استخراجها ، حيث يقدر وزنها حوالي 15 كجم .

وسلمت القوات الخاصة ، المتهم إلى مكافحة المخدرات بمنطقة الليث ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه ، وتم إعداد محضر بالمضبوطات .