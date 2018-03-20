  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. حوادث
  3. الإطاحة بمقيم يمني بحوزته 15 بلاطة حشيش

الإطاحة بمقيم يمني بحوزته 15 بلاطة حشيش

الإطاحة بمقيم يمني بحوزته 15 بلاطة حشيش
نايف السالم(صدى):

ألقى رجال القوة الخاصة لأمن الطرق ، بمكة المكرمة ، القبض على مقيم يمني بحوزته 15 بلاطة حشيش مخدر ، بعدما اشتبهوا في مركبة ورد بلاغ بشأنها .

وتمكن رجال أمن الطرق ، بمركز الضبط الأمني في الليث ، من الإطاحة بالمقيم اليمني ، بعما أثارت مركبة من نوع ” فورد ” كان يقودها الشبهات ، حيث وردهم بلاغ عن الاشتباه بها ، ليستوقفه رجال القوة ، ويبدأوا بطرح الأسئلة على القائد الذي كان مرتبكًا .

وبدأت قوات الأمن ، في تفتيش القائد ، ولم يعثر بحوزته على أي محظورات ، ثم لجأت إلى تفتيش المركبة داخلها وخارجها ، لتكتشف وجود لحام في أحد أجزاء المركبة السفلية ، وبتفكيكها عثروا على 15 بلاطة حشيش ، جرى استخراجها ، حيث يقدر وزنها حوالي 15 كجم .

وسلمت القوات الخاصة ، المتهم إلى مكافحة المخدرات بمنطقة الليث ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه ، وتم إعداد محضر بالمضبوطات .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *