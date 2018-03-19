أمير وأهالي عسير يستقبلون تركي بن طلال

محمد بن طحيطح (صدى):

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء غدا الثلاثاء بمطار أبها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، ليبدأ مهام عمله بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير عسير ويشرف حفل العشاء المقام لسموه بصالة الاحتفالات الرئيسية بالخالدية .

ورحب سمو أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة بمقدم أخيه سمو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ، متمنيا لسموه التوفيق والسداد في مهمته العملية لمواصلة جهود التنمية في عسير ، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله .

من جهته رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة عسير .

وعبر سموه عن امتنانه بهذه الثقة الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتسخير الإمكانيات والقدرات لخدمة أهالي منطقة عسير كافة ، وسيكون العضيد لاخيه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير .