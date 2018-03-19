عروس تحتفل بزفافها بطريقة غريبة

الإثنين 19
مارس
ياويل حالي 😰صارت زحمه ملاهي 😅
يخيتي بنت النور🌹 . إلا صــــــــارت أباجــــــــورة غــــــــرفـة نــــــــوم .😅😂.
هههههههه عالم فاضيه 😂
ليش كذا عندها حفريات كانها في احد شوراعنا المحفره
هههههههه وانت الصادق صارت سميتي😅لززوم اغير اسمي
شكل الكهرباء عندهم رخيصه. ولا هندهم ضريبه
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بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2102 ] نشر منذ 31 دقيقة
ياويل حالي 😰صارت زحمه ملاهي 😅
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8856 ] نشر منذ 18 دقيقة
يخيتي بنت النور🌹 . إلا صــــــــارت أباجــــــــورة غــــــــرفـة نــــــــوم .😅😂.
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1559 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههه عالم فاضيه 😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26522 ] نشر منذ 11 دقيقة
ليش كذا عندها حفريات كانها في احد شوراعنا المحفره
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2102 ] نشر منذ 11 دقيقة
هههههههه وانت الصادق صارت سميتي😅لززوم اغير اسمي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26522 ] نشر منذ 10 دقائق
شكل الكهرباء عندهم رخيصه. ولا هندهم ضريبه