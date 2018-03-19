  • الإثنين 19

    مارس

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  3. ماذا سيحدث إذا تم قطع جميع الأشجار في العالم ؟

ماذا سيحدث إذا تم قطع جميع الأشجار في العالم ؟




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