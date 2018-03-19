بالفيديو والصور.. الأخضر يواصل تدريباته في إسبانيا
واصل المنتخب الوطني الأول ، تدريباته اليومية ضمن البرنامج الإعدادي ، مساء اليوم الإثنين ، في مدينة ماربيا الإسبانية .
وأجرى الفريق ، حصة تدريبية بدأت بالجري حول الملعب ، ومن ثم تمارين إحماء ، ليبدأ المدير الفني خوان بيتزي في تطبيق عدد من الجمل التكتيكية على مساحات متنوعة ، تركزت على الضغط ونقل الكرة السريعة .
وقسم ” بيتزي ” اللاعبين بعد ذلك ، إلى 3 مجموعات ، لتلعب تقسيم على نصف مساحة الملعب ، ومن ثم اختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة .
📹| شاهد.. المنتخب الوطني الأول يواصل تدريباته اليومية ضمن معسكره الإعدادي المقام في أسبانيا.#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/AvenlU1klW
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) ١٩ مارس، ٢٠١٨
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