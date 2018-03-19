” هيئة الترفيه ” تعلن عن حفل جديد لتامر حسني في الرياض

أماني الغامدي(صدى):

كشفت هيئة الترفيه عن إقامة حفل جديد للفنان تامر حسني يوم السبت 31 مارس على مسرح الملك فهد الثقافي بالرياض.

وقالت الهيئة إن الحفل سيقام من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وحدّدت العمر الأدنى لدخول الجمهور بـ12 سنة، كما أتاحت شراء التذاكر عبر الموقع، حيث تراوحت قيمة التذكرة ما بين 1475 و330 ريالا.

يُذكر أن الفنان المصري تامر حسنى سيحيي أولى حفلاته الغنائية بالمملكة في الـ30 من مارس المقبل، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة.