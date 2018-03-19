أبوظبي(صدى):

أوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، زيارة ولي العهد إلى واشنطن تحمل بعدًا مهمًا، مشيرًا إلى أن الثقل السياسي للعرب عائد وبقوة من خلال السعودية.

وقال قرقاش عبر حسابة علي موثع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” تحمل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن بعداً عربياً مهماً، ففي منطقة مزقتها المحاور والتدخلات الإقليمية نرى الثقل السياسي للعرب عائدا وبقوة من خلال حضور الأمير وموقع السعودية ” .

وأضاف في تغريدة لاحقة: ” في زمن المحاور يبرز رهان الإمارات على السعودية كرهان على محور العرب في زمن نحن أحوج ما نكون فيه لاستعادة الموقع والدور، والسعودية التي تملأ المنطقة أملا وطموحا هي لخير العرب وعزّهم ” .

وكان الديوان الملكي، قد أعلن اليوم أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2/ 7/ 1439هـ الموافق 19/ 3/ 2018م، في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد، خلال الزيارة بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعدد من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.