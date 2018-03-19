بالصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود

طلال الغامدي(صدى):

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته اليومية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كفرنسلاف يورشيتش، مع اللاعبين.

وبدأ التمرين بالجري حول الملعب، تلا ذلك تمارين لياقيه متنوعة باستخدام الحواجز وكرات التوازن، ثم تدريبا بالكرات البينية، طبق بعدها اللاعبين جمل تكتيكية تعتمد على اللعب من لمسة واحدة في مربعات محددة قسم بعدها الفريق لثلاث مجموعات.

مجموعتان تلعب مناورة على ثلث الملعب، في حين تجري المجموعة الثالثة تدريبات لياقيه وتتبادل المجموعات الثلاثة الأدوار فيما بينها حتي نهاية التدريب؛ الذي شارك فيه اللاعب خالد الدبيش بعد أن انهي برنامجه العلاجي والتأهيلي، كما خضع حراس المرمي عبد الله العنزي وحسين شيعان لتدريبات مكثفة.

وشهد التدريب غياب اللاعب أحمد الفريدي لليوم الثالث على التوالي، وستطبق علية اللائحة النموذجية للمخالفات والعقوبات للأندية التي تطبق الاحتراف والصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وبعد نهاية التدريب، التقي نائب رئيس النادي المشرف علي فريق كرة القدم الأستاذ سلمان بن فهد المالك، بالجاهزين الفني والإداري واللاعبين بحضور مدير كرة القدم الكابتن بدر الحقباني.