  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الإجراءات المتبعة مع دور النشر التي تقدم كتب مخالفة بمعرض الرياض

الإجراءات المتبعة مع دور النشر التي تقدم كتب مخالفة بمعرض الرياض

الإجراءات المتبعة مع دور النشر التي تقدم كتب مخالفة بمعرض الرياض
عادل الحربي(صدى):

أكد عبدالرحمن العاصم ، المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب ، إن هناك رقابة مستمرة من قبل المسؤولين بالتنسيق مع إدارة المطبوعات ، على كل محتويات الكتب التي يقدمها المعرض .

وأشار ” العاصم ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج معالي المواطن ، مساء اليوم الإثنين ، إلى أن هناك بعض دور النشر التي تقدم كتبًا مخالفة داخل المعرض ، وتخفيها عن الأنظار بطريقة غير مرئية ، حتى لا تلفت انتباه المراقبين خلال جولاتهم المستمرة .

وأوضح أن المسؤولين في إدارة المعرض ، يرحبون بأي ملاحظات ترد بشأن محتوى الكتب المتواجدة داخل المعرض ، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع كافة الملاحظات والشكاوي وفقًا لقوانين أنظمة المطبوعات ، مضيفًا ” يمنع مشاركة الدار نهائيا في حال مخالفتها ، وتحرم من المشاركة في معارض وفعاليات جميع دول الخليج ” .

ونوه عبدالرحمن العاصم ، إلى أن الإدارة تفاعلت مع بلاغ برنامج ” معالي المواطن ” ، حيث قامت بإغلاق دار نشر ، اتضح أنها تضم كتب تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية .

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *