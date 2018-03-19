الإجراءات المتبعة مع دور النشر التي تقدم كتب مخالفة بمعرض الرياض

عادل الحربي(صدى):

أكد عبدالرحمن العاصم ، المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب ، إن هناك رقابة مستمرة من قبل المسؤولين بالتنسيق مع إدارة المطبوعات ، على كل محتويات الكتب التي يقدمها المعرض .

وأشار ” العاصم ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج معالي المواطن ، مساء اليوم الإثنين ، إلى أن هناك بعض دور النشر التي تقدم كتبًا مخالفة داخل المعرض ، وتخفيها عن الأنظار بطريقة غير مرئية ، حتى لا تلفت انتباه المراقبين خلال جولاتهم المستمرة .

وأوضح أن المسؤولين في إدارة المعرض ، يرحبون بأي ملاحظات ترد بشأن محتوى الكتب المتواجدة داخل المعرض ، لافتًا إلى أنه يتم التعامل مع كافة الملاحظات والشكاوي وفقًا لقوانين أنظمة المطبوعات ، مضيفًا ” يمنع مشاركة الدار نهائيا في حال مخالفتها ، وتحرم من المشاركة في معارض وفعاليات جميع دول الخليج ” .

ونوه عبدالرحمن العاصم ، إلى أن الإدارة تفاعلت مع بلاغ برنامج ” معالي المواطن ” ، حيث قامت بإغلاق دار نشر ، اتضح أنها تضم كتب تابعة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية .