سلطان بن سلمان: الوظيفة الحكومية ليست ضمانًا اجتماعيًا أو مكانًا للمتاجرة

سعيد العجل(صدى):

كشف كتاب الخيال الممكن الذي يحظى بإقبال من المتسوقين في المعرض الدولي للكتاب عن أن هيئة السياحة والتراث الوطني هي المؤسسة الحكومية التي كان لها الأسبقية في إطلاق اسم ” مسئول ” بدلاً من ” موظف ” على جميع العاملين فيها والذين يزيد عددهم عن 1200 موظف.

وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة أن وظيفة القطاع العام ليس ضمناً اجتماعياً وإنما هي مسئولية وطنية تقتضي ألا يصل إليها إلا من يتمتع بأقصى مشاعر المواطنة ليكون في خدمة وطنه ومواطنيه دون النظر لما يحققه من عائد مالي، فوظيفة القطاع العام ليست مكاناً للمتاجرة.

وأضاف سموه عند حديثة عن هذه التجربة ” أردت أن يصل هذا الشعور إلى كل موظف فأصدرت قراراً بإلغاء مسمى موظف واستبدلته بكلمة مسؤول فمهما علت مرتبة هذا الشخص أو قلت يظل مسئولاً عن أي قرار يتخذه ، أردت أن يشعر كل شخص أنه شريك في المسئولية ” .

وأضاف سموه ” من أجل ذلك نظمنا وبشكل مستمر وعلى مدى عمر الهيئة اجتماعات أسبوعية لمدراء العموم، واجتماعات للجنة الإدارة يحضرها رئيس الهيئة كل شهر واجتماع ربع سنوي للمسئولين التنفيذيين ومديري المشايع إلى جانب الاجتماع السنوي الذي يحضره كل موظفي الهيئة ” .

وخلص سموه إلى القول لقد أثمرت كل هذه الإجراءات والاجتماعات في اشراك الجميع في القرارات المؤسسية ومساعدتهم حتى يتقدموا في مسارهم الوظيفي وربط ذلك بتقييم الأداء ونظام الترقيات والمكافآت وقبل هذا تنمية الشعور لديهم بأنهم مسئولون وليسوا مجرد تنفيذيين لإدارات غيرهم.