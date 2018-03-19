البيت الأبيض يعلن استعداده لاستقبال ولي العهد

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن البيت الأبيض يستعد لاستقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يزور واشنطن بدعوة خاصة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان الديوان الملكي، قد أعلن اليوم أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2/ 7/ 1439هـ الموافق 19/ 3/ 2018م، في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

ويلتقي ولي العهد، خلال الزيارة بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعدد من المسؤولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.