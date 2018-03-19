مواطن يعالج ” حمار كسير ” على نفقته الخاصة شرق الدوادمي

نورة الشهري (صدى):

قرر مواطن تبني نقل وعلاج حمار كسير ظل عامًا كاملًا أسيرًا لإصابته على طريق شقراء – الدوادمي.

وتلقت الغرفة المركزية للطوارئ بوزارة البيئة والمياه والزراعة من أحد المواطنين، عن وجود الحمار المصاب، مبديًا رغبته في تقديم العلاج والرعاية اللازمة له على حسابه الخاص.

وباشر ضابط الرفق بالحيوان بمديرية الزراعة بمحافظة الدوادمي الدكتور يزيد العيد، وتبيّن أن الحيوان مصاب في القوائم الأمامية إثر حادث دهس تعرض له منذ أكثر من سنة تقريباً، وما زال يمكث في موقع الحادث الواقع بمنطقة القرنة على الطريق المؤدي إلى محافظة شقراء.

وقدم الفريق البيطري بالدوادمي بإجراء الكشف الأولي على الحيوان والتأكد من صحته قبل نقله لتلقي العلاج والرعاية اللازمة في العاصمة الرياض؛ استجابة لرغبة المواطن.

واتضح أيضاً أن أهل المنطقة حوله قد تعاهدوه بالأكل والشرب في موقعه باستمرار؛ الأمر الذي جعل هذا الحيوان على قيد الحياة حتى الآن.

وثمّن مدير قسم الثروة الحيوانية بمديرية الزراعة بالدوادمي الدكتور جمهور الرشيدي؛ هذا العمل الإنساني الذي قام به المواطن، مؤكداً على أن هذا العمل نابعٌ من تعاليم دين الإسلام الحنيف، كما قدم شكره إلى الفريق البيطري على الجهود التي بدلوها لتقديم الرعاية للحيوان.