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خالد بن سلمان: إيران لا تريد زعزعة استقرار المملكة فقط

خالد بن سلمان: إيران لا تريد زعزعة استقرار المملكة فقط
نايف السالم(صدى):

قال سفير المملكة في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، اليوم الإثنين: إن إيران لا تريد زعزعة استقرار السعودية فقط بل المنطقة برمتها، إنها تريد ” حزب الله ” آخر في اليمن .

وأضاف في أول ظهور إعلامي له، وذلك عبر قناة ” سي إن إن ” الأمريكية، وذلك تزامنا مع بدء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى أمريكا: المشكلة مع إيران في سلوكها ورغبتها في التوسع وميليشيا الحوثي مدعومة من إيران الراعي الأكبر للإرهاب.

‏وتابع الأمير خالد بن سلمان : إيران‬ خطر على المجتمع الدولي والمنطقة وليست على ⁧‫السعودية‬⁩ فحسب.


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