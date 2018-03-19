  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح سبب أرتفاع أسعار العقارات

بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح سبب أرتفاع أسعار العقارات

بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح سبب أرتفاع أسعار العقارات
علي القحطاني (صدى):

أكد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، على أن المواطن يلمس نزول أسعار العقارات بسبب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، قائلًا : وهذا ما كنا نحذر منه منذ 2014.

وأضاف العمري خلال مشاركته في برنامج ياهلا : انصح المواطن اليوم بالتملك، لكن عليه أن يحذر من الغش في البناء، لأننا لا نجد حتى اليوم الجهة الي نشكو لها من باعنا هذه البضاعة المغشوشة.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2373 ] نشر منذ 34 دقيقة

الاسكان ومكاتب العقار والصندوق العقاري والبنوك كلهم مثل الحوت والمواطن السمكة المنتفه

البنوك ومكاتب العقار انتبهو لحد يسلم نفسه لهم بتصير بحبل المشنقه ياسجن يا مرض القلب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *