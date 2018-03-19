بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح سبب أرتفاع أسعار العقارات
أكد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، على أن المواطن يلمس نزول أسعار العقارات بسبب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، قائلًا : وهذا ما كنا نحذر منه منذ 2014.
وأضاف العمري خلال مشاركته في برنامج ياهلا : انصح المواطن اليوم بالتملك، لكن عليه أن يحذر من الغش في البناء، لأننا لا نجد حتى اليوم الجهة الي نشكو لها من باعنا هذه البضاعة المغشوشة.
أ.. #عبدالحميد_العمري لـ #برنامج_ياهلا
المواطن يلمس اليوم نزول الأسعار في سعر العقار بسبب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، وهذا ما كنا نحذر منه منذ 2014 pic.twitter.com/cVI7pPlOpJ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١٩ مارس، ٢٠١٨
محمد[ عدد التعليقات: 2373 ] نشر منذ 34 دقيقة
الاسكان ومكاتب العقار والصندوق العقاري والبنوك كلهم مثل الحوت والمواطن السمكة المنتفه
البنوك ومكاتب العقار انتبهو لحد يسلم نفسه لهم بتصير بحبل المشنقه ياسجن يا مرض القلب