بالفيديو.. خبير اقتصادي يوضح سبب أرتفاع أسعار العقارات

علي القحطاني (صدى):

أكد الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، على أن المواطن يلمس نزول أسعار العقارات بسبب الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة، قائلًا : وهذا ما كنا نحذر منه منذ 2014.

وأضاف العمري خلال مشاركته في برنامج ياهلا : انصح المواطن اليوم بالتملك، لكن عليه أن يحذر من الغش في البناء، لأننا لا نجد حتى اليوم الجهة الي نشكو لها من باعنا هذه البضاعة المغشوشة.