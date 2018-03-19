” بر الشرقية ” تطلق معرض نحو أسرة واعية 2 بالدمام الأربعاء المقبل

محمد فؤاد(صدى):

يطلق فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية الأسرية بالدمام بعد غد الأربعاء المقبل، معرض نحو أسرة واعية في نسخته الثانية والذي يستمر حتى السبت القادم بمجمع العثيم مول في الفترة من الخامسة مساء وحتى العاشرة مساء.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان، إن معرض نحو أسرة واعية هذا العام سيضم 40 مستشارًا أسريا لتقديم الاستشارات الأسرية للأسر عبر 16 ركنا يتناول كل ركن منهم قضية أسرية، حيث تركز جميع الأركان بالمعرض على تشكيل وعي الأسرة والطفل، مبينا أن النسخة الأولى من المعرض حققت نجاحا كبيرا واستفاد منها وفقا لإحصاء العام الماضي 7507 مستفيدا استفادوا من أركان المعرض.

وأوضح العفيصان، أن هذا النجاح الكبير للمعرض في نسخته الأولى دفع الجمعية لإطلاق النسخة الثانية منه هذا العام، مشيدا بتجربة المعرض كونه منصة تلتقي من خلالها الأسرة بالمستشار الأسري لاستشارته في الأمور الأسرية المتعلقة باقتصاد الأسرة وإدارة ميزانيتها، وتشكيل وعيها بالقوانين الأسرية المتعلقة بحضانة الطفل والانفصال الأسري وحل المشكلات الأسرية بين الزوجين.

من جانب آخر أشر أحمد الدريويش مدير فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مركز التنمية السرية، أن المعرض سيشمل عيادات استشارية لتقديم الاستشارات عبر ركن الوعي النفسي وركن الوعي التربوي ووعي الزوجين، كما سيناقش أركان الوعي الأخرى الوعي الغذائي والوعي التقني لتوعية الأسرة تقنيا والوعي القانوني والوعي الذاتي، فيما سيتناول المعرض أيضا الوعي بالترفيه عبر أركان المرسم الحر ومسرح الدمى والورش التفاعلية.

وأضاف الدرويش، أن هذه الأركان استطاعت أن تجذب العديد من الأسر إليها من خلال نخبة من المستشارين والمختصين، حيث زار ركن الاستشارات النفسية العام الماضي 451 مستفيدا وزار ركن الوعي المالي 416 زائرًا بينما زار المرسم الحر 1132أسرة وطفل، فيما زار مسرح المعرض العام الماضي 1600 زائر ودعا الدريويش أسر الشرقية لزيارة أركان المعرض والاستفادة منها عبر البرامج والاستشارات التي يقدمها المعرض للأسرة والطفل.