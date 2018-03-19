قوات الأمن الخاصة تنفذ مناورة ” البرق الخاطف “

سعيد العجل(صدى):

نظمت قوات الأمن الخاصة في محافظة مأرب، اليوم الاثنين، مناورة عسكرية باستخدام الذخيرة الحية والأسلحة المتوسطة وعمليات اقتحام لمواقع افتراضية للعدو.

وأظهر منتسبو قوات الأمن الخاصة في مناورة ” البرق الخاطف ” المستوى المهاري والتدريبي العالي الذي يتمتعون به في التعامل مع الأسلحة الحديثة وتنفيذ مختلف مراحل الهجوم على الميدان المفتوح والخطط الميدانية لاقتحام أوكار العدو.

وأكد وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد الشريف في كلمته للجنود المشاركين في المناورة حرص القيادة ممثلة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبدربه منصور هادي ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري على تعزيز قدرات وكفاءات منتسبي القوات المسلحة والأمن بما يمكنهم من تحرير كافة أراضي الوطن من مليشيات الحوثي الانقلابية.

وأشاد اللواء الشريف بأداء رجال القوات الخاصة ومستواهم العالي في تجسيد المهارات والخبرات التدريبية والقتالية التي تلقوها والتدخل السريع على أرض الواقع بنجاح كبير.

وفي ختام المناورة تم تكريم المدربين في قوات الأمن الخاصة والجنود المشاركين في المناورة العسكرية، وحضر التمرين كلا من اللواء نور الدين اليامي وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي، وقائد قوات الأمن الخاصة العميد يحيى اليسري، ومدير عام شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني وقائد قوات الأمن الخاصة فرع مأرب العميد عبدالغني شعلان وجمع كبير من قيادات وضباط الأمن في محافظة مأرب.