بن دغر: معرض الكتاب بالرياض متميز عن غيره

سعيد العجل(صدى):

أكد رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، خلال زيارته لمعرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٨ مساء اليوم (الاثنين)، أن العلاقات السعودية اليمنية في أوجها على مختلف الأصعدة، لاسيما السياسي والثقافي منها.

ولفت بن دغر إلى زيارته لعدد كبير من معارض الكتب التي استضافتها عدد من عواصم الدول العربية، إلاّ أن معرض الرياض الدولي للكتاب مميز بتنظيمه وطموحاته وبما احتواه من مشاركة المؤسسات الثقافية من مختلف دول العالم.

وقال بن دغر عن مشاركة الإمارات ضيف الشرف: ” زرت جناح الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بالمعرض، وأهنئهم على هذا الجهد والعرض الجيد للكتاب، والذي يعكس بدوره مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي للإمارات ” .

ووصف التبادل الثقافي بين المملكة واليمن بالعلاقة الوثيقة والقديمة كقدم هذا الزمان، مشيراً إلى أن الثقافة واحدة بين البلدين الشقيقين ومصدرها الرئيسي الدين الحنيف.

وتابع: ” لذلك العلاقات الثقافية والاجتماعية والفكرية منابعها مشتركة وواحدة بين البلدين، وأستطيع أن أقول نحن والمملكة يد واحدة، لاسيما في المجال الثقافي نحن واحد ولسنا أعداد ” .

وحول مشاركة اليمن لأول مرة بمعرض الرياض الدولي للكتاب منذ انقلاب ميليشيا الحوثي قال: ” أشكر المنظمين على المعرض لمشاركة اليمن في ظل ظروف انقلاب الحوثي على الدولة وعلى الشرعية، وهي إضافة طيبة واسfk تضافة مهمة لأشقائنا في وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية ” .

وحثّ بن دغر على زيارة الهيئة اليمنية العامة للكتاب المشاركة بمعرض الرياض الدولي للكتاب، لافتاً إلى وجود كتب وعناوين مهمة عن وضع اليمن وتاريخه للقارئ وللمطلع اليمني والعربي على حدٍ سواء.