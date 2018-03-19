أحمدي نجاد يكشف حجم ثروة مرشد إيران

طهران(صدى):

كشف الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، حجم ثروة المرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، والتي قدرها بـ 800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 190 مليار دولار أمريكي تقريبا، واتهمه بنهب أموال المواطنين ومواصلة القمع لإسكات المنتقدين.

وأرسل أحمدي نجاد، أمس الأحد، رسالتين مطولتين موجهتين إلى خامنئي، ينتقد خلالهما استحواذ مؤسسات المرشد على حوالي 190 مليار دولار أميركي بطرق غير مشروعة لا تخضع لأية رقابة مالية.

وأردف أحمدي نجاد، أنه تم توزیع هذه المبالغ على مؤسسات تتبع مكتب المرشد مباشرة، وهي كل من مؤسسة بنیاد 15 خرداد ، ومؤسسة بنیاد مستضعفان، ومركز ستاد اجرایی فرمان امام، وتعاونية الحرس الثوري بنیاد تعاون سپاه، وتعاونية الجيش بنیاد تعاون ارتش، وتعاونية الباسيج نیاد تعاون بسیج، وتعاونية وزارة الدفاع بنیاد تعاون وزارت دفاع ولجنة الخميني الخيرية کمیته امداد امام خميني.

وقال الرئيس الإيراني السابق في إحدى الرسالتين إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير ويتسع بسرعة، متسائلا: كيف يمكن أن نسكت عندما نرى تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟.

ويأتي التصعيد غير المسبوق من قبل الرئيس الإيراني السابق بعد ما تم اعتقال اثنين من مساعديه خلال الأيام القليلة الماضية، وهما: اسفنديار رحيم مشائي، وحميد بقائي، بتهم فساد.