مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض يقيم فعالية توعويه للأطفال

سعيد العجل(صدى):

اقام مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل بالرياض ممثل بقسم العلاج الطبيعي فعالية توعويه ترفيهية للاطفال بعنوان ” بوصلة خطى ” ،وذلك في الحديقة الخارجية للمستشفى .

افتتح الفعالية المدير الطبي للمستشفى الدكتور يوسف البلوي ، وإطلع على البرامج والخدمات الوقائية والتوعوية التي تركز على تصحيح بعضا من المفاهيم الخاطئة ، والأدوار التي يقوم بها العلاج الطبيعي خصوصاً للأطفال وحديثي الولادة ، وكيفية التعامل مع الامراض الناتجة خلال عملية الولادة مثل نقص الاوكسجين وملخ الولادة او التشوهات الخلقية التي تحدث اثناء فترة الحمل

وأكد البلوي خلال جولته بأن المستشفى ، يولي تفعيل الفعالية إهتماما كبيرا ، لإبراز الأدوار المناطة بجميع الأقسام العلاجية ، كما أعرب عن شكره وتقديره للقائمين على الفعاليات .

وبيّن رئيس قسم العلاج الطبيعي أ/محمد المواش أن فعالية العلاج الطبيعي تهدف لتعزيز مفهوم الأدوار العلاجية لأخصائي العلاج الطبيعي وفعاليتها في الحد من الإعاقات الناتجة خلال عملية الولادة او الممارسات الخاطئة خلال فترة الحمل مثل تناول ادوية تضر بالجنين .

وتابع ،لذا يجب توعية المجتمع من هذه الممارسات الخاطئة وتوضيح دور العلاج الطبيعي ،حيث يهتم في الوقاية أولاً ومن ثم توضيح بعض الأفعال الناتجة من الطفل خلال فترة النمو وتبيين ما إذا كان تصرف طبيعي او لا من حيث الأمراض العصبية وغيرها.

وقدّم المواش شكره للدكتور البلوي وإدارة التأهيل بالمديرية و جمعية سبتا وفريق قدرة التطوعي وفريق أزهر التطوعي ولطلاب الامتياز مثنياً على الجهود التي قامو بها.

وشملت الفعاليات أركان توعوية وزع فيها مطويات تناولت التعريف بالأمراض والحالات التي تستدعي العلاج الطبيعي، إلى جانب مشاركة عيادات متخصصة بالعلاج الطبيعي وفرت للزوار فحص واستشارات مجانية وشرحا للنشاطات الحركية وفوائدها من قبل اختصاصيين مؤهلين.

وقد صاحب الفعالية ألعاب ترفيهية متنوعة قدمتها الجهات المشاركة في الاحتفال.