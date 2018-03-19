ضاحي خلفان يفتح النار على تنظيم الحمدين بعد طرد 6000 قطري

طلال الضوي(صدى):

أعرب ضاحي خلفان تميم ، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ، عن استيائه ، من الانتهاكات الإرهابية التي مارسها تنظيم الحمدين ، بكافة أشكالها ، حتى امتدت إلى شعب الدولة ، ليصل الأمر طردهم من أرضهم .

وقال ” خلفان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : النار تبدأ من مستصغر الشرر ما بلكم بستة آلاف جوازهم قطري طردوا من الارض وانتهكت حقوقهم ممن ظلمهم كدكتاتور بالبطر .. تنظيم إرهاب مارس كل أنواع الإرهاب حتى مع أبناء قطر ” .

وتابع ” يفترض من دول التحالف لا مصالحة الا بإحترام حقوق المواطنين الستة آلاف الذين سحب تنظيم الحمدين جوازاتهم ” .

وطالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي ، من منظمات حقوق الإنسان ، ضرورة وضع تنظيم الحمدين على القائمة ، مضيفًا ” يجوز لقبيلة الغفران أن ترفع قضيتها أمام أي قضاء خليجي…اذا كان خليجنا واحد ” .

ولفت ضاحي خلفان ، إلى أن العقاب الجماعي يمثل جريمة ضد الإنسانية ، قائلًا ” 6000 إنسان يجردون من حقوقهم بعنجهية الحمدين أي بشر هؤلاء ؟؟ ” .

وكشف ” خلفان ” فضيحة المثقفين الذين كانوا يتحدثون باسم الشعب القطري بشكل مستمر ، ويدعون لحماية حقوقه ، قائلًا ” فيصل القاسم الذي يلعلع ضد الآخرين الا ينطق بكلمة توبيخ لتنظيم الحمدين ” ، مستطردًا ” عزمي بشارة من قومي عربي إلى مطبل للحمدين …التنظيم الأسواء عربيا ” .

وعبر عن حزنه مما وصلت إليه حقوق الشعب القطري ، مضيفًا ” مثقفون امثال فيصل القاسم وعزمي بشارة…لا بارك الله فيهم .. يوم هؤلاء مثقفي العرب ..الله يعين الامة ” .