الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يقيم حفل عشاء لأهالي محافظة النعيرية

نايف السالم(صدى):

أقام الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الشرقية، مساء اليوم الإثنين، حفل عشاء لأهالي محافظة النعيرية بمناسبة زيارة سموه التفقدية للمحافظة بحضور عدد كبير من رؤساء المراكز الإدارية ، وذلك في مقر مبنى المحافظة.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من القرآن الكريم , ثم ألقى محافظ النعيرية إبراهيم الخريف كلمة نيابة عن أهالي النعيرية رحب في مستهلها بسمو نائب أمير المنطقة الشرقية ، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الزيارة تأتي لتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة المباركة بالمواطنين ، وتحقيق المشروعات التنموية التي تسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة ، منوهًا إلى ما تحقق لمحافظة النعيرية من تطور ونماء بفضل الله عز وجل أولا ثم بدعم القيادة الرشيدة لخادم الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، والمتابعة والاهتمام الذي يوليه سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز وسمو نائبه.

وأكد أن الجميع سعيد بهذه الزيارة الكريمة التي جاءت لتدشين حزمة من المشاريع التنموية ، وتفقد أحوال المواطنين والالتقاء بهم ، وتلمس احتياجاتهم ، ومتابعة العمل في المشاريع التنموية في المحافظة والمراكز التابعة لها‪ ‬.

وشاهد سموه فيلماً وثائقياً عن محافظة النعيرية وما شهدته من تحولات تاريخية ونماء وتطور جعلها في مصاف المحافظات المتقدمة بالمنطقة الشرقية .