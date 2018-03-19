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  3. الحمى تدفع بطفلة إلى كتابه وصيتها: خذوا الايباد لكن الحذاء لا

الحمى تدفع بطفلة إلى كتابه وصيتها: خذوا الايباد لكن الحذاء لا

الحمى تدفع بطفلة إلى كتابه وصيتها: خذوا الايباد لكن الحذاء لا
نورة الشهري (صدى):

أثار تصرف طريف لطفلة ، ينم عن براءتها ، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما قامت بكتابة وصيتها ، بعد اعتقادها أنها ستموت من مرضها الشديد بالحمى .

وطلبت الطفلة في وصيتها ، أن تعطى جميع ممتلكاتها من ” آيباد ” و ” جوال ” وكل ما تملكه من نقود ، إلى أخواتها ، محذرة من لمس حذائها ، ومطالبة بتركه على سريرها دون أن يأخذه أحد .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 44340 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههه ,,

,, الله يشفيك يادانه ويعافيك مما فيك ويقومك باالسلامه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 1 ساعة

تقصد حلوى كندر
وليس حذاءها
الله يحفظها

[ عدد التعليقات: 8848 ] نشر منذ 56 دقيقة

هههههههههههههههه. الله يشفيها ويحفظـــــها .😊😍🤗.
.
صحيح كلامك يخوي تميم تقصد حلوى ألكندر وليس حذاءها .
.
وتقــول لا احـــــــد ياكلـــــــه خَـــــــــلوه .😊.

[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 45 دقيقة

هههههه يخليك لهلك يادنو ياختي على ام الجديلتين تهبل

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