الحمى تدفع بطفلة إلى كتابه وصيتها: خذوا الايباد لكن الحذاء لا
أثار تصرف طريف لطفلة ، ينم عن براءتها ، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما قامت بكتابة وصيتها ، بعد اعتقادها أنها ستموت من مرضها الشديد بالحمى .
وطلبت الطفلة في وصيتها ، أن تعطى جميع ممتلكاتها من ” آيباد ” و ” جوال ” وكل ما تملكه من نقود ، إلى أخواتها ، محذرة من لمس حذائها ، ومطالبة بتركه على سريرها دون أن يأخذه أحد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44340 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه ,,
,, الله يشفيك يادانه ويعافيك مما فيك ويقومك باالسلامه ,, آمين ,,
تميم[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 1 ساعة
تقصد حلوى كندر
وليس حذاءها
الله يحفظها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8848 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههههههههههه. الله يشفيها ويحفظـــــها .😊😍🤗.
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صحيح كلامك يخوي تميم تقصد حلوى ألكندر وليس حذاءها .
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وتقــول لا احـــــــد ياكلـــــــه خَـــــــــلوه .😊.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 45 دقيقة
هههههه يخليك لهلك يادنو ياختي على ام الجديلتين تهبل