الحمى تدفع بطفلة إلى كتابه وصيتها: خذوا الايباد لكن الحذاء لا

نورة الشهري (صدى):

أثار تصرف طريف لطفلة ، ينم عن براءتها ، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما قامت بكتابة وصيتها ، بعد اعتقادها أنها ستموت من مرضها الشديد بالحمى .

وطلبت الطفلة في وصيتها ، أن تعطى جميع ممتلكاتها من ” آيباد ” و ” جوال ” وكل ما تملكه من نقود ، إلى أخواتها ، محذرة من لمس حذائها ، ومطالبة بتركه على سريرها دون أن يأخذه أحد .