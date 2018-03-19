بالفيديو.. مذيعة حوار ولي العهد تلتقي الطالبات بمدرسة القيادة

نايف السالم(صدى):

حرصت نورة أودونيل ، مذيعة قناة CBS الأمريكية ، أثناء زيارتها إلى الرياض ، على تناول قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة ، متوجهة لزيارة مدرسة تعليم القيادة بجامعة الأميرة نورة .

والتقت ” أودونيل ” داخل الجامعة ، الطالبات وهن يجلسن خلف المقود ، لتتحدث معهن عن التجربة ، وتجري معهن حوارات ، أثناء جلوسهن على جهاز محاكاة القيادة ، وسط ضحكات ومواقف طريفة تخللت الجولة .

واستقلت مذيعة القناة الأمريكية ، السيارة مع إحدى الفتيات ، والتي كانت تقود بشكل جيد ، فيما شهدت موقفًا مضحكًا مع أخرى بعدا تسببت في حادث على الجهاز .

وتطرق التقرير ، إلى إحدى المحاضرات التي أجريت بمدرسة تعليم القيادة في الجامعة ، والتي تمثل أكبر جامعة للفتيات في العالم ، حيث تعمل على تعليم القيادة لحوالي 70 ألف امرأة ، عبر أجهزة محاكاة القيادة ، ومن ثم الانتقال للتعليم في الميدان .