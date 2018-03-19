بالصور.. جامعة طيبة تدشن معرض ” شموخ “

نايف السالم(صدى):

بالشراكة مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ممثلة بفرع الرئاسة بمنطقة المدينة المنورة دشنت جامعة طيبة ” شطر الطالبات – المعرض التوجيهي لمكافحة الابتزاز ( شموخ ) و الذي يستمر لمدة خمسة أيام .

و ذكر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد المطوع مدير عام هيئات المدينة المنورة بأن المعرض – و الذي تنقل في عدد من الأسواق و الجامعات والمدارس بالمنطقة – يهدف إلى التوعية بمخاطر الابتزاز و آثاره على المجتمع ككل و على الشباب و الفتيات خصوصاً و ذلك من خلال عدة وسائل يتضمنها المعرض من شاشات عرض و مواد إعلامية و نشرات توجيهية تبين مدى خطورة هذه الجريمة و التي تعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف وفقاً للقرار رقم 2000 و كذلك تعد جريمة معلوماتية كما نصت المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية .

وأوضح المطوع، أن هذه المعارض تأتي بتوجيهات ودعم ومتابعة مباشرة من قبل معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

الجدير بالذكر بأن آلية الإبلاغ لمن يقع ضحية لهذه الآفة تكون عبر القنوات الرسمية إما بالاتصال على الرقم الموحد ( 1909 )، أو التوجه لوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية بفرع المنطقة .