تعليم رجال ألمع يطبق الدوام الصيفي في مدارس المحافظة

أبها(صدى):

تبدأ إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع يوم الأحد القادم تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام للبنين و البنات والمراكز التابعه لها بقطاع الحريضة وحسوة .

وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، باعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة، وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات بالحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية.

وشددت الإدارة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45 ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00 .