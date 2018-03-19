مستشفى الدلم يعلن مباشرة البروفيسور فهد السيف لعيادته الاستشارية

خالد يحي(صدى):

ضمن برامج المشاركة المجتمعية الذي اطلقته وزارة الصحة للأطباء المتطوعين ، أعلن مستشفى الأمير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم بدء العمل بعيادة الجلدية الاستشارية للبروفيسور فهد السيف لتكون يوم الأحد خلال الفتره الصباحية.

وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى سد احتياج المناطق من مختلف التخصصات ، وتوفير الكفاءات العالية لخدمة المريض في مكان إقامته.

من جهته قدم مدير المستشفى د.إبراهيم الدخيني شكره وتقديره للبروفيسور فهد السيف على هذه المبادرة التطوعية داعياً الله أن يجزيه خير الثواب ، في حين أعرب أهالي المحافظة عن سعادتهم بهذه الخطوة متمنين أن ينعكس ذلك بالإيجاب على المرضى والمستفيدين.