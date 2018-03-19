فتح باب الاستثمار الأجنبي لنشاط استقدام وتأجير العمالة المنزلية
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، عن فتح باب الاستثمار الأجنبي لنشاط استقدام وتأجير العمالة المنزلية .
وأشارت هيئة الاستثمار ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن قرار فتح مجال الاستثمار في هذه النشاطات ، يرجع للرغبة في رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام ، وإتاحة الخبرات المناسبة والمنوعة أمام العملاء .
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 859 ] نشر منذ 48 دقيقة
والله شي مفرح ان كان الامر صحيح وسيطبق لان فتح باب المنافسة سيلغي الاحتكار للعمالة واستغلال حاجة الاسر لها برفع اسعار استقدامهم وتأجيرهم لارقام فلكية غير مقبولة ابدا مثل ما تفعل شركات الاستقدام ومكاتب الاستقدام الان .. شكرا لمن كان خلف هذا القرار الله يقويكم وان شاء الله نسمع هالمرة من وزارة العمل ان القرار تم تطبيقه بالفعل