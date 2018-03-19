عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ، بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، عن فتح باب الاستثمار الأجنبي لنشاط استقدام وتأجير العمالة المنزلية .

وأشارت هيئة الاستثمار ، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن قرار فتح مجال الاستثمار في هذه النشاطات ، يرجع للرغبة في رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام ، وإتاحة الخبرات المناسبة والمنوعة أمام العملاء .