نصائح هامة للتمتع بالحيوية والطاقة يوم زفافك

أماني الغامدي(صدى):

الحصول على اللياقة والمظهر الصحي هدف كل عروس، على الرغم من أنه قد يبدو أن الأمر صعب، ولكن يمكنك الوصول إلى مستوى جيد من الطاقة والحيوية والتوهّج يوم زفافك، إن اتبعتِ العادات الصحية التالية..

النوم الجيد

تذكّري أهم قواعد النوم الجيد، النوم لثماني ساعات يومياً، ربما يزدحم يومك بالمهام المتعددة استعداداً للزفاف، ولكن تأكدي من أن النوم الكافي سيمنحك الكثير من أهدافك، فهو يساعد على تحسين المزاج، الهضم، وتخفيف التوتر.

قولي مرحباً للأطعمة الصحية

هناك بعض الأطعمة التي يجب ضمها لنظامك الغذائي، لتحصلي منها على نسبة كبيرة من المغذّيات التي يحتاج إليها الجسم، مثل: العصائر الخضراء، اللفت، والسبانخ.. ستشعرين بتحسّن كبير على المستوى العام لصحتك بعد فترة وجيزة من تناول هذه الأطعمة الصحية.

مارسي التأمل

التأمل من الرياضات السهلة التي تساعدك على تصفية ذهنك، وتخفف التوتر والقلق، وتساعدك على ترتيب أولوياتك.. خصصي وقتاً يومياً لممارسة التأمل، ويمكنك الاستعانة بأحد تطبيقات الهاتف المتخصصة في هذا الأمر.

قللي الكربوهيدرات

إن كان نظامك الغذائي يعتمد على المواد الكربوهيدراتية مثل الخبر، فحاولي استبدال جزء كبير من الكربوهيدرات بالبروتين، هذا سيساعدك على فقد الوزن الزائد، وسيمنحك الكثير من الطاقة والحيوية.

تحلّي بالإيجابية كل صباح

على الرغم من أن التخطيط لزفافك أمر مثير، إلا أنك ستشعرين أنه دوّامة لا تنتهي من الإجهاد.. يمكنك التغلّب على المشاعر السلبية عبر إجراء بسيط، ففي كل صباح اكتبي ثلاثة أشياء تشعرين من أجلها بالامتنان، فهذا سيساعدك على المزيد من التحمّل، والحفاظ على حماستك.

جرّبي تمارين جديدة

إن لم تكوني منتظمة في ممارسة الرياضة، يمكنك قضاء الأسابيع التي تسبق زفافك في تجربة تمارين رياضية مختلفة، ربما يساعدك هذا في العثور على تمرين رياضي تحبين المواظبة عليه.

التمدد كل ليلة

امنحي جسدك الراحة كل ليلة، عبر ممارسة تمارين التمدد، أو اليوغا، سيساعدك هذا في التخلّص من الآلام، وتخفيف التوتر، والحصول على نوم جيد.

تغذية مكثفة للشعر

توقّفي عن كل الإجراءات التي تجهد شعرك، كاستخدام الحرارة والمواد الكيميائية، وابدئي بالترطيب والتغذية المكثفة لعلاج كل مشاكل شعرك، لتحصلي على شعر صحي ولامع يوم زفافك.

استراحة من المكياج

توقفي عن استخدام مستحضرات التجميل حتى حفل زفافك، فهذا يعطي فرصة لبشرتك لتسترد حيويتها وتوهّجها، ويساعدك على معالجة عيوب البشرة، ويمنحك بشرة صافية ومتوهجة يوم زفافك.