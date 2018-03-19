” سدافكو ” تعلن وظائف إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ” سدافكو ” ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة ، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في جدة .

وأشارت الشركة ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية :

– مدير العمليات : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (الخدمات اللوجيستية، الإدارة)، أو ما يعادلها .

– محاسب مستودع : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة .

وأوضحت أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من 18 مارس الجاري ، ليستمر حتى 17 مايو المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .