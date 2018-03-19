النصر يقترب من إعلان مدربه الجديد

خالد يحي (صدى):

اقتربت ادارة النصر من اعلان اسم مدرب الفريق الاول للموسم المقبل بعد وصلت لمراحل متقدمه من المفاوضات مع احد الاسماء التي لم يسبق لها التدريب في السعوديه.

وحول الاخبار التي ربطت اسم كارينهو بالنصر اكد مصدر ل (صدى) عدم صحة هذه الانباء موضحا ان ملف المفاوضات احتوى اسمين لم يسبق لهم تدريب الفريق. ومن المتوقع الاعلان الرسمي لاحدهما بعد فراغ الفريق من مباراتيه المقبلتين في الدوري التي تمثل اخر الاستحقاقات هذا الموسم .