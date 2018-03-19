الضرائب الإسبانية تصر على حبس رونالدو

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصلحة الضرائب في إسبانيا، عن استمرارها في طريقها نحو توقيع عقوبة الحبس على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، على خلفية مزاعم تهربه من دفع 14.7 مليون يورو كضرائب مستحقة على دخوله المادية الناجمة عن استغلال حقوق الصورة خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014.

وأكدت مصادر صحفية، أن مصلحة الضرائب رفضت الشيك الموقع على ” بياض ” الذي قدمه لها اللاعب البرتغالي من أجل تفادي عقوبة سجنه.

وكان النجم البرتغالي، قد عرض قبل بضعة أشهر دفع مبلغ كبير من المال يتراوح بين أربعة وخمسة ملايين يورو بدلا من الـ 15 مليون يورو الذي تطالبه بدفعه السلطات الإسبانية؛ من أجل إغلاق القضية في إطار اتفاق اقتصادي.

وأبدى لاعب ريال مدريد موافقته على دفع المبلغ الذي تراه مصلحة الضرائب في إسبانيا مناسبا للابتعاد عن العقوبة الجنائية وتراجع السلطات عن طلبها بسجنه.