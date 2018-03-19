414 فرصة وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

تنظم مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية (المكتب النسوي)، ” يوم المهنة لذوي الاحتياجات الخاصة 1.. همم عالية ” ، يوم غد الأربعاء بمقر المؤسسة بالدمام.

ويشارك في هذا اليوم 46 شركة ومؤسسة قدمت 414 فرصة وظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تهدف المؤسسة من تنظيم هذا اليوم لتعريف ذوي الاحتياجات الخاصة بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في سوق العمل، وكذلك تعريف الشركات والمؤسسات المشاركة بالباحثين عن الفرص الوظيفية وقدراتهم المكتسبة.

كما تم تشكيل فريق عمل متخصص للقيام بالتوفيق بين أصحاب العمل والمتقدمين على هذه الوظائف من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ سيتولى الفريق التعرف على احتياجات الوظائف المتاحة وتقييم القدرات المكتسبة لطالبي العمل، ومن ثم تقدم البرامج التدريبية لتأهيلهم على احتياجات الوظائف المقدمة من الشركات.

وستتولى المؤسسة وبالتعاون مع الشركات والمؤسسات المقدمة للوظائف بالكشف عن مواقع العمل لذوي الاحتياجات الخاصة والتكفل بتجهيزها بما يتناسب مع ظروف الموظف من ذوي الاحتياجات.