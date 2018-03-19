  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. استخدام تقنية الفيديو في مباراتي نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى

استخدام تقنية الفيديو في مباراتي نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى

استخدام تقنية الفيديو في مباراتي نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى
ماجد محمد(صدى):

أكد نائب رئيس لجنة المسابقات ، باتحاد كرة القدم ، نعيم البكر ، إن لجنة الحكام ستستخدم تقنية الفيديو ، خلال مباراتي نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وأشار ” البكر ” إلى أن استخدام هذه التقنية ، يمثل أبرز أسباب رفض تأجيل مباراة الأهلي والفيصلي لمدة يوم ، لافتًا إلى صعوبة نقل التقنية بالنسبة للجنة الحكام ، خاصةً في ظل خوض الباطن والاتحاد المباراة الثانية في اليوم الذي يود الراقي التأجيل له .

يذكر أن تقنية الفيديو المسماة بـ ” VAR ” ، تتيح للحكام مشاهدة اللقطات التي تلقى جدلًا بين الفريقين ، لإعطاء كل نادي حقه بالكامل في تطبيق القرارات ، وكانت ” الفيفا ” قد سمحت باستخدام التقنية في مجال التحكيم لكافة الدول الراغبة في ذلك ، فضلًا عن مشاركتها في بطولة كأس العالم بروسيا ، والتي تمثل التجربة الحقيقية لها .

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *