استخدام تقنية الفيديو في مباراتي نصف نهائي كأس الملك للمرة الأولى

ماجد محمد(صدى):

أكد نائب رئيس لجنة المسابقات ، باتحاد كرة القدم ، نعيم البكر ، إن لجنة الحكام ستستخدم تقنية الفيديو ، خلال مباراتي نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وأشار ” البكر ” إلى أن استخدام هذه التقنية ، يمثل أبرز أسباب رفض تأجيل مباراة الأهلي والفيصلي لمدة يوم ، لافتًا إلى صعوبة نقل التقنية بالنسبة للجنة الحكام ، خاصةً في ظل خوض الباطن والاتحاد المباراة الثانية في اليوم الذي يود الراقي التأجيل له .

يذكر أن تقنية الفيديو المسماة بـ ” VAR ” ، تتيح للحكام مشاهدة اللقطات التي تلقى جدلًا بين الفريقين ، لإعطاء كل نادي حقه بالكامل في تطبيق القرارات ، وكانت ” الفيفا ” قد سمحت باستخدام التقنية في مجال التحكيم لكافة الدول الراغبة في ذلك ، فضلًا عن مشاركتها في بطولة كأس العالم بروسيا ، والتي تمثل التجربة الحقيقية لها .