  • الإثنين 19

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن وظائف شاغرة

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن وظائف شاغرة

مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك عبدالله الجامعي ، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، مجموعة من الوظائف الصحية والهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ للعمل بمقر المستشفى الجامعي في الرياض .

وأشارت إدارة المستشفى ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– أخصائي معلومات صحية ثالث : درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية..

– مهندس أول : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، التصنيع، الكهربائية، أو الإلكترونية).

– كبير المهندسين : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، والميكانيكية، والتصنيع، والكهربائية، أو الإلكترونية).

– أخصائي التطوير التنظيمي : درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة الصحية، التطوير التنظيمي، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي اعتمادات ثان : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة الصحية، أو أي مجال ذي الصلة.

ولفتت ، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 19 مارس ، ويستمر حتى 26 مارس الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا) .

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *