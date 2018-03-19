مستشفى الملك عبدالله الجامعي يعلن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاح مستشفى الملك عبدالله الجامعي ، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، مجموعة من الوظائف الصحية والهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ، من حمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ؛ للعمل بمقر المستشفى الجامعي في الرياض .

وأشارت إدارة المستشفى ، إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– أخصائي معلومات صحية ثالث : درجة البكالوريوس في تخصص إدارة المعلومات الصحية..

– مهندس أول : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، التصنيع، الكهربائية، أو الإلكترونية).

– كبير المهندسين : درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة المدنية، والميكانيكية، والتصنيع، والكهربائية، أو الإلكترونية).

– أخصائي التطوير التنظيمي : درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، الإدارة الصحية، التطوير التنظيمي، إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي اعتمادات ثان : درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة الصحية، أو أي مجال ذي الصلة.

ولفتت ، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءا من اليوم الموافق 19 مارس ، ويستمر حتى 26 مارس الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنا) .