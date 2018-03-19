مكتبة الملك عبدالعزيز تعرض منتجاتها أمام زوار معرض الرياض الدولي للكتاب

سعيد العجل(صدى):

تعرض مكتبة الملك عبدالعزيز العامة إصدارات متنوعة ورقية ورقمية، وتقدم فعاليات عديدة في جناحها بمعرض الرياض الدولي للكتاب، وذلك للإسهام في خدمة المجتمع من خلال نشر الثقافة وانتاج المعرفة.

ويتضمن الجناح عديداً من الإصدرات الثقافية، ومنها موسوعة المملكة العربية السعودية، وصور نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله -، كما يعرض القائمون على الجناح للزوار آلية المشاركة بجائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يرحمه الله- العالمية للترجمة.

ويزخر الجناح بباقة من المنتجات الرقمية مثل الفهرس العربي الموحد، وفعاليات متعددة موجهة للأسرة والطفل، مثل القراءة الحرة لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام، إلى جانب أنشطة المكتبة النسائية ومكتبة الطفل ونادي ميلاد لليافعات.

وتسعى المكتبة لتعزيز صلة المتلقي بالكتاب عبر المشروع الثقافي الوطني لتجديد الصلة بالكتاب، ومشروع المكتبة الرقمية العربية.

وتزدان جنبات جناح المكتبة في معرض الرياض الدولي للكتاب بصور مصغرة لمقتنيات المكتبة من كنوز ومصادر المعرفة من الصور الفوتوغرافية والخرائط والوثائق والعملات والمخطوطات والرسائل العلمية والكتب والمراجع في مجالات المعرفة والثقافة.

وأكد نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبد العزيز الدكتور عبدالكريم الزيد أن الجناح يسعى لتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات الفئات المتعددة لزوار المعرض من الرجال والنساء والأطفال والشباب، بما يعزز استفادة الزوار من الحدث الثقافي الموسمي من خلال التعريف بالخدمات التي تقدمها المكتبة للباحثين والدارسين وطلاب العلم، والمشروعات الثقافية والعلمية التي تشرف المكتبة على تنفيذها، إضافة إلى

تخيصص ركن للطفل من أجل تنمية مواهب النشء في الكتابة والأشغال اليدوية والرسم والتلوين.