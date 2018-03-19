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البنك الإسلامي للتنمية يعلن وظائف شاغرة بجدة

البنك الإسلامي للتنمية يعلن وظائف شاغرة بجدة
فاطمة المالكي(صدى):

أتاح البنك الإسلامي للتنمية ، مجموعة من الوظائف الإدارية الشاغرة ، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات ؛ وذلك للعمل بمقر البنك في جدة .

وأشار البنك ، إلى أنَّ الوظائف المتاحة تحمل المسميات التالية :

– مترجم أول: درجة الماجستير في دراسات الترجمة، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير عمليات التأمين (المخاطر التجارية): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

– مترجم: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الترجمة، أو اللغويات، أو الأدب)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– رئيس المترجمين: درجة الماجستير في دراسات الترجمة، أو المجالات ذات الصلة.

ولفت البنك الإسلامي للتنمية ، إلى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني التوظيفي ، حيث يستمر حتى 18 أبريل المقبل ، و للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول ( هنا ) .

 


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